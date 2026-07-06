FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in AstraZeneca eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AstraZeneca-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das AstraZeneca-Papier bei 103,28 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investierten, hätten nun 96,824 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 996,90 GBP, da sich der Wert einer AstraZeneca-Aktie am 03.07.2026 auf 144,56 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39,97 Prozent gesteigert.

Insgesamt war AstraZeneca zuletzt 224,06 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at