FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 04.07.2019 wurde das Auto Trader Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Auto Trader Group-Anteile bei 5,52 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Auto Trader Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 181,094 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 453,10 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Anteils am 03.07.2024 auf 8,02 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,31 Prozent.

Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at