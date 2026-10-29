Auto Trader Group Aktie

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WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Profitabler Auto Trader Group-Einstieg? 29.10.2026 10:03:33

FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Auto Trader Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2016 wurde das Auto Trader Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3,77 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Auto Trader Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26,560 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (5,22 GBP), wäre die Investition nun 138,70 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +38,70 Prozent.

Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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