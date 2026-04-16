Auto Trader Group Aktie

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WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Auto Trader Group-Anlage unter der Lupe 16.04.2026 10:03:28

FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Auto Trader Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Auto Trader Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3,80 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 632,272 Auto Trader Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.04.2026 13 037,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,95 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,38 Prozent vermehrt.

Auto Trader Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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