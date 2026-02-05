FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Auto Trader Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,38 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,691 Auto Trader Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.02.2026 auf 4,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 780,16 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,98 Prozent eingebüßt.

Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at