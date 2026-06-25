Auto Trader Group Aktie

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WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Rentable Auto Trader Group-Investition? 25.06.2026 10:04:10

FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Auto Trader Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 5,92 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Auto Trader Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,903 Auto Trader Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2026 auf 4,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,69 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,31 Prozent.

Auto Trader Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,89 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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