FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Auto Trader Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Auto Trader Group-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Auto Trader Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 3,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 262,398 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,01 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 314,09 GBP wert. Damit wäre die Investition 31,41 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Auto Trader Group eine Marktkapitalisierung von 3,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at