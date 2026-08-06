Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Profitable Auto Trader Group-Anlage?
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06.08.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Auto Trader Group-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Auto Trader Group-Anteile letztlich bei 3,88 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Auto Trader Group-Aktie investiert, befänden sich nun 25,753 Auto Trader Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 133,92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,20 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 33,92 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Auto Trader Group betrug jüngst 4,19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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