FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Auto Trader Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,24 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,026 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,41 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Papiers am 26.08.2026 auf 5,39 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 13,59 Prozent vermindert.

Auto Trader Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,27 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at