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Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Auto Trader Group-Performance 09.04.2026 10:03:27

FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Auto Trader Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Auto Trader Group-Aktie bei 5,69 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Auto Trader Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 175,623 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.04.2026 auf 4,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 842,99 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 15,70 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Auto Trader Group einen Börsenwert von 3,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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