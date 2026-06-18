FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Auto Trader Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,08 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Auto Trader Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1 237,011 Auto Trader Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.06.2026 5 912,91 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,78 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,87 Prozent verringert.

Insgesamt war Auto Trader Group zuletzt 3,79 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at