FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Auto Trader Group-Aktie gebracht.

Das Auto Trader Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Auto Trader Group-Anteile bei 7,44 GBP. Bei einem Auto Trader Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 344,809 Auto Trader Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie auf 4,70 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 325,98 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 6 325,98 GBP, was einer negativen Performance von 36,74 Prozent entspricht.

Insgesamt war Auto Trader Group zuletzt 3,87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at