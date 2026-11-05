FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Auto Trader Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,74 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hat, hat nun 129,199 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 5,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 737,47 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 737,47 GBP, was einer negativen Performance von 26,25 Prozent entspricht.

Alle Auto Trader Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at