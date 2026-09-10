FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Auto Trader Group-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Auto Trader Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Auto Trader Group-Anteile bei 7,88 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 268,714 Auto Trader Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,89 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 6 204,01 GBP wert. Mit einer Performance von -37,96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Auto Trader Group wurde am Markt mit 3,99 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at