Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Auto Trader Group-Anlage
|
12.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 3 Jahren bedeutet
Am 12.11.2023 wurden Auto Trader Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6,82 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 466,276 Auto Trader Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,63 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 249,27 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 17,51 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 4,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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