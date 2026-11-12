Auto Trader Group Aktie

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WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Auto Trader Group-Anlage 12.11.2026 10:03:23

FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 12.11.2023 wurden Auto Trader Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6,82 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 466,276 Auto Trader Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,63 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 249,27 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 17,51 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 4,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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