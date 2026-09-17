FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Auto Trader Group von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Auto Trader Group-Anteile letztlich bei 6,19 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,145 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers auf 5,00 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,66 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19,34 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Auto Trader Group eine Börsenbewertung in Höhe von 3,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at