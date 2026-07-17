FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Auto Trader Group-Anleger freuen

Für das Jahr 2026 wurde im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Auto Trader Group am 16.07.2026 eine Dividende in Höhe von 0,12 GBP beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 9,09 Prozent. 94,10 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,45 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Auto Trader Group-Anteilsschein via London bei einem Wert von 5,16 GBP. Das Auto Trader Group-Wertpapier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Auto Trader Group-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Die Dividendenrendite für das Jahr 2026 beträgt 2,47 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 1,42 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Auto Trader Group via London um 37,57 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -7,71 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Auto Trader Group-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Auto Trader Group

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,13 GBP. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,49 Prozent zulegen.

Auto Trader Group-Fundamentaldaten

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Auto Trader Group steht aktuell bei 4,043 Mrd. GBP. Das Auto Trader Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 13,74. Im Jahr 2026 erzielte Auto Trader Group einen Umsatz von 624,300 Mio.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 0,34 GBP.

Redaktion finanzen.at