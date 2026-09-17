Babcock International Aktie

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WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037

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Ausschüttung im Blick 17.09.2026 14:03:19

FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: Diese Dividende sieht Babcock International für Anteilseigner vor

FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: Diese Dividende sieht Babcock International für Anteilseigner vor

So viel Dividende trägt Babcock International zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Babcock International am 16.09.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,07 GBP vereinbart. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Alles in allem schüttet Babcock International 34,70 Mio. GBP an Aktionäre aus. Damit wurde die Babcock International-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 29,96 Prozent erhöht.

Babcock International- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Babcock International-Anteilsschein via London bei einem Wert von 10,22 GBP. Die Babcock International-Aktie wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Babcock International-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2026 verzeichnet die Babcock International-Aktie eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,90 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Babcock International-Aktienkurs via London 182,26 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 251,62 Prozent stärker zugenommen als der Babcock International-Kurs.

Babcock International- Dividendenaussichten

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,12 GBP. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,14 Prozent steigern.

Schlüsseldaten der Babcock International-Aktie

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Babcock International beträgt aktuell 4,886 Mrd. GBP. Babcock International weist aktuell ein KGV von 27,49 auf. Der Umsatz von Babcock International belief sich in 2026 auf 5,178 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,42 GBP.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,bluebay / Shutterstock.com

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