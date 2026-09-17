Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Ausschüttung im Blick
|
17.09.2026 14:03:19
FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: Diese Dividende sieht Babcock International für Anteilseigner vor
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Babcock International am 16.09.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,07 GBP vereinbart. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Alles in allem schüttet Babcock International 34,70 Mio. GBP an Aktionäre aus. Damit wurde die Babcock International-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 29,96 Prozent erhöht.
Babcock International- Dividendenrenditeanpassung
Am Tag der Hauptversammlung schloss der Babcock International-Anteilsschein via London bei einem Wert von 10,22 GBP. Die Babcock International-Aktie wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Babcock International-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2026 verzeichnet die Babcock International-Aktie eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,90 Prozent.
Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Babcock International-Aktienkurs via London 182,26 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 251,62 Prozent stärker zugenommen als der Babcock International-Kurs.
Babcock International- Dividendenaussichten
Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,12 GBP. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,14 Prozent steigern.
Schlüsseldaten der Babcock International-Aktie
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Babcock International beträgt aktuell 4,886 Mrd. GBP. Babcock International weist aktuell ein KGV von 27,49 auf. Der Umsatz von Babcock International belief sich in 2026 auf 5,178 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,42 GBP.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Babcock International
|
16.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
15.09.26
|FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
15.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Babcock International
Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|11,86
|1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.