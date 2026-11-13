Babcock International Aktie

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WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037

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Babcock International-Anlage im Blick 13.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Babcock International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Babcock International-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Babcock International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,10 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 244,141 Babcock International-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,95 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 430,18 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 143,02 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Babcock International eine Börsenbewertung in Höhe von 5,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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