Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Profitable Babcock International-Anlage?
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18.09.2026 10:04:01
FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Babcock International-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Babcock International-Papier bei 3,80 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Babcock International-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 630,195 Babcock International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Babcock International-Aktie auf 10,18 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 762,23 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 167,62 Prozent.
Babcock International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,02 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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