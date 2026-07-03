Babcock International Aktie

Babcock International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037

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Profitable Babcock International-Anlage? 03.07.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Babcock International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Babcock International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 2,95 GBP. Bei einem Babcock International-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,952 Babcock International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,57 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 358,70 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 258,70 Prozent erhöht.

Babcock International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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