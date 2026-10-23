Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Profitable Babcock International-Anlage?
|
23.10.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 5 Jahren eingebracht
Die Babcock International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,31 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Babcock International-Aktie investiert hat, hat nun 301,750 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 9,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 851,54 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 185,15 Prozent zugenommen.
Babcock International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,61 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Babcock International
|
23.10.26
|FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zuversicht in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
16.10.26
|Minuszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.10.26
|FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Babcock International
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|11,21
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.