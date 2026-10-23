Babcock International Aktie

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WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037

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Profitable Babcock International-Anlage? 23.10.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Babcock International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Babcock International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,31 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Babcock International-Aktie investiert hat, hat nun 301,750 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 9,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 851,54 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 185,15 Prozent zugenommen.

Babcock International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,61 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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