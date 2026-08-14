Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Langfristige Investition
|
14.08.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Babcock International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Babcock International-Papier bei 9,88 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Babcock International-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,121 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,59 GBP, da sich der Wert eines Babcock International-Papiers am 13.08.2026 auf 11,82 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,59 Prozent.
Am Markt war Babcock International jüngst 5,93 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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