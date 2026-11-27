Bei einem frühen Investment in Babcock International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Babcock International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,40 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Babcock International-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,638 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,96 GBP, da sich der Wert eines Babcock International-Anteils am 26.11.2026 auf 10,90 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 15,96 Prozent.

Zuletzt verbuchte Babcock International einen Börsenwert von 4,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at