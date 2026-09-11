Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Frühe Anlage
|
11.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Babcock International von vor einem Jahr bedeutet
Die Babcock International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,30 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Babcock International-Papier investiert hätte, hätte er nun 88,496 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 858,05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,19 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Babcock International belief sich jüngst auf 4,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Babcock International
|
11.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Babcock International von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gewinne in London: FTSE 100 steigt zum Start (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
10.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Babcock International
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|11,17
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.