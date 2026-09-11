FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Babcock International von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Babcock International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Babcock International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,30 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Babcock International-Papier investiert hätte, hätte er nun 88,496 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 858,05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,19 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Babcock International belief sich jüngst auf 4,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at