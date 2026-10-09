Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Profitable Babcock International-Investition?
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09.10.2026 10:04:05
FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Babcock International von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Babcock International-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,54 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Babcock International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 797,448 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,05 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 7 213,72 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 27,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Babcock International bezifferte sich zuletzt auf 4,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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