Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Lohnendes Babcock International-Investment?
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06.11.2026 10:03:30
FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Babcock International von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Babcock International-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,90 GBP wert. Bei einem Babcock International-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,403 Babcock International-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Babcock International-Aktie auf 10,19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,59 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 14,41 Prozent verkleinert.
Am Markt war Babcock International jüngst 5,07 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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