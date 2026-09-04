FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Babcock International von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Babcock International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Babcock International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Babcock International-Papier bei 10,90 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,174 Babcock International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (9,93 GBP), wäre das Investment nun 91,10 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 8,90 Prozent.

Alle Babcock International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at