Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Lohnende Babcock International-Investition?
|
04.09.2026 10:03:59
FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Babcock International von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde das Babcock International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Babcock International-Papier bei 10,90 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,174 Babcock International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (9,93 GBP), wäre das Investment nun 91,10 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 8,90 Prozent.
Alle Babcock International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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