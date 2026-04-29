BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Langfristige Investition 29.04.2026 10:03:44

FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BAE Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der BAE Systems-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,98 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,093 BAE Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BAE Systems-Aktie auf 20,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 411,20 GBP wert. Damit wäre die Investition 311,20 Prozent mehr wert.

BAE Systems wurde am Markt mit 59,67 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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