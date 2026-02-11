BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Frühes Investment
|
11.02.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der BAE Systems-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die BAE Systems-Aktie an diesem Tag 4,60 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 217,533 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 185,34 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 318,53 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 56,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
