BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Langfristige Anlage 23.09.2026 10:03:49

FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BAE Systems gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden BAE Systems-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,25 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 19,066 BAE Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 379,98 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 22.09.2026 auf 19,93 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 279,98 Prozent.

BAE Systems war somit zuletzt am Markt 60,04 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
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