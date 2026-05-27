BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Profitable BAE Systems-Investition? 27.05.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen BAE Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BAE Systems-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,28 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 189,310 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 767,27 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 26.05.2026 auf 19,90 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 276,73 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für BAE Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 58,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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