BAE Systems Aktie

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WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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BAE Systems-Investition 02.09.2026 10:03:27

FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BAE Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem BAE Systems-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,68 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAE Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 5,658 BAE Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 20,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,12 GBP wert. Mit einer Performance von +14,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

BAE Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
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