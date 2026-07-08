FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BAE Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BAE Systems-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen BAE Systems-Anteile an diesem Tag bei 18,77 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,291 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 050,36 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 07.07.2026 auf 19,71 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,04 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von BAE Systems belief sich jüngst auf 59,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at