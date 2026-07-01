FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in BAE Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit BAE Systems-Anteilen statt. Der Schlusskurs der BAE Systems-Aktie betrug an diesem Tag 5,30 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hat, hat nun 18,868 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 347,92 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 30.06.2026 auf 18,44 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 247,92 Prozent zugenommen.

BAE Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at