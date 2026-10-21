FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAE Systems-Aktien verdienen können.

Das BAE Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,40 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das BAE Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,357 BAE Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 19,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 608,90 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 260,89 Prozent.

Jüngst verzeichnete BAE Systems eine Marktkapitalisierung von 57,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at