BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Frühe Investition
|
21.10.2026 10:03:28
FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das BAE Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,40 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das BAE Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,357 BAE Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 19,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 608,90 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 260,89 Prozent.
Jüngst verzeichnete BAE Systems eine Marktkapitalisierung von 57,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAE Systems plc
|
21.10.26
|FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zuversicht in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
14.10.26
|FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
07.10.26
|FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
Analysen zu BAE Systems plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BAE Systems plc
|22,87
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.