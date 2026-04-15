BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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BAE Systems-Investment im Blick 15.04.2026 10:04:18

FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in BAE Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das BAE Systems-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,44 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 57,356 BAE Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.04.2026 1 279,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 22,32 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,99 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete BAE Systems eine Marktkapitalisierung von 65,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
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