FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BAE Systems-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel BAE Systems am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,36 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 9,09 Prozent. Alles in allem schüttet BAE Systems 1,03 Mrd. GBP an Aktionäre aus. Damit wurde das Niveau der BAE Systems-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 9,61 Prozent nach oben angepasst.

BAE Systems-Aktie mit Dividendenrendite

Der BAE Systems-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 19,92 GBP aus dem London-Handel. Heute wird die BAE Systems-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der BAE Systems-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die BAE Systems-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der BAE Systems-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,12 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 2,87 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von BAE Systems via London 14,08 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 26,22 Prozent besser entwickelt als der BAE Systems-Kurs.

Dividendenprognose von BAE Systems

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,40 GBP aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,00 Prozent absenken.

Schlüsseldaten von BAE Systems

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens BAE Systems steht aktuell bei 61,331 Mrd. GBP. Das BAE Systems-KGV beläuft sich aktuell auf 24,91. Der Umsatz von BAE Systems belief sich in 2025 auf 28,336 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,69 GBP.

Redaktion finanzen.at