FTSE 100-Titel Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Balfour Beatty von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Balfour Beatty-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Balfour Beatty-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,58 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 38,692 Balfour Beatty-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (8,38 GBP), wäre die Investition nun 324,04 GBP wert. Mit einer Performance von +224,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Balfour Beatty betrug jüngst 3,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at