Balfour Beatty Aktie
WKN: 855539 / ISIN: GB0000961622
|Rentables Balfour Beatty-Investment?
|
04.11.2026 10:03:34
FTSE 100-Titel Balfour Beatty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Balfour Beatty von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Balfour Beatty-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Balfour Beatty-Papiers betrug an diesem Tag 6,74 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 484,781 Balfour Beatty-Aktien. Die gehaltenen Balfour Beatty-Anteile wären am 03.11.2026 12 962,14 GBP wert, da der Schlussstand 8,73 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 29,62 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Balfour Beatty bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Balfour Beatty plc
|
04.11.26
|FTSE 100-Titel Balfour Beatty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Balfour Beatty von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
03.11.26
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
28.10.26
|FTSE 100-Wert Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Balfour Beatty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.26
|FTSE 100-Titel Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Balfour Beatty von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Balfour Beatty von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.10.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 steigt (finanzen.at)
|
13.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Balfour Beatty plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Balfour Beatty plc
|10,10
|-3,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.