Balfour Beatty Aktie

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WKN: 855539 / ISIN: GB0000961622

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Rentables Balfour Beatty-Investment? 04.11.2026 10:03:34

FTSE 100-Titel Balfour Beatty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Balfour Beatty von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Balfour Beatty-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Balfour Beatty-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Balfour Beatty-Papiers betrug an diesem Tag 6,74 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 484,781 Balfour Beatty-Aktien. Die gehaltenen Balfour Beatty-Anteile wären am 03.11.2026 12 962,14 GBP wert, da der Schlussstand 8,73 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 29,62 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Balfour Beatty bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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