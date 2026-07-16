Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
|Lohnender Bank of Georgia Group-Einstieg?
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16.07.2026 10:03:23
FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of Georgia Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Bank of Georgia Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bank of Georgia Group-Aktie betrug an diesem Tag 14,52 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,871 Bank of Georgia Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of Georgia Group-Aktie auf 114,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 865,01 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 686,50 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Bank of Georgia Group eine Marktkapitalisierung von 4,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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