Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
|Rentable Bank of Georgia Group-Anlage?
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13.08.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of Georgia Group von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Bank of Georgia Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bank of Georgia Group-Anteile betrug an diesem Tag 15,50 GBP. Bei einem Bank of Georgia Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 645,161 Bank of Georgia Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 82 064,52 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 127,20 GBP belief. Mit einer Performance von +720,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Bank of Georgia Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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