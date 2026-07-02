Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
|Performance im Blick
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02.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of Georgia Group von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bank of Georgia Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 69,00 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Bank of Georgia Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 144,928 Bank of Georgia Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.07.2026 16 405,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 113,20 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 64,06 Prozent.
Alle Bank of Georgia Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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