Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
|Investmentbeispiel
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29.10.2026 10:03:33
FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of Georgia Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Bank of Georgia Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,85 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investierten, hätten nun 31,397 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 3 924,65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 125,00 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +292,46 Prozent.
Am Markt war Bank of Georgia Group jüngst 5,38 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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