FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of Georgia Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of Georgia Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bank of Georgia Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Bank of Georgia Group-Papiers betrug an diesem Tag 74,20 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,477 Bank of Georgia Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 1 799,19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 133,50 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,92 Prozent angewachsen.

Bank of Georgia Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,74 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at