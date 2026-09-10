FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of Georgia Group von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of Georgia Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bank of Georgia Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,00 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,250 Bank of Georgia Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 134,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 840,63 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 740,63 Prozent zugenommen.

Bank of Georgia Group wurde am Markt mit 5,90 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at