WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

Lohnende Barclays-Anlage? 12.11.2025 10:03:49

FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barclays-Aktie gebracht.

Am 12.11.2015 wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 443,066 Barclays-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 4,23 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 873,50 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 873,50 GBP entspricht einer Performance von +87,35 Prozent.

Barclays war somit zuletzt am Markt 58,13 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

