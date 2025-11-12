Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Lohnende Barclays-Anlage?
|
12.11.2025 10:03:49
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 12.11.2015 wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 443,066 Barclays-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 4,23 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 873,50 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 873,50 GBP entspricht einer Performance von +87,35 Prozent.
Barclays war somit zuletzt am Markt 58,13 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
