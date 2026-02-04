FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Barclays-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Barclays-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Barclays-Papier an diesem Tag 1,74 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 57,587 Barclays-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (5,02 GBP), wäre das Investment nun 288,86 GBP wert. Mit einer Performance von +188,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Barclays wurde am Markt mit 69,01 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at