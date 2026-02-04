Barclays Aktie

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

Barclays-Anlage unter der Lupe 04.02.2026 10:04:58

FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Barclays-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Barclays-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Barclays-Papier an diesem Tag 1,74 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 57,587 Barclays-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (5,02 GBP), wäre das Investment nun 288,86 GBP wert. Mit einer Performance von +188,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Barclays wurde am Markt mit 69,01 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

