Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Rentable Barclays-Anlage? 09.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Barclays-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Barclays-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Barclays-Anteile bei 1,80 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 554,308 Barclays-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 760,73 GBP, da sich der Wert einer Barclays-Aktie am 08.09.2026 auf 4,98 GBP belief. Damit wäre die Investition 176,07 Prozent mehr wert.

Barclays war somit zuletzt am Markt 67,08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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