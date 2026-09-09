Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Rentable Barclays-Anlage?
|
09.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Barclays-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Barclays-Anteile bei 1,80 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 554,308 Barclays-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 760,73 GBP, da sich der Wert einer Barclays-Aktie am 08.09.2026 auf 4,98 GBP belief. Damit wäre die Investition 176,07 Prozent mehr wert.
Barclays war somit zuletzt am Markt 67,08 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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