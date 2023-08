FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Barclays eingebracht

Bei einem frühen Investment in Barclays-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Barclays-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1,05 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9 560,229 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 061,19 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 08.08.2023 auf 1,47 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Barclays eine Börsenbewertung in Höhe von 23,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at